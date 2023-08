https://fr.sputniknews.africa/20230816/le-commerce-du-petrole-entre-new-delhi-et-abou-dhabi-se-fait-desormais-en-monnaies-nationales-1061379986.html

Le commerce du pétrole entre New Delhi et Abou Dhabi se fait désormais en monnaies nationales

L'Inde et les Émirats arabes unis ont commencé à régler leurs transactions pour le commerce de l'énergie en roupies et en dirhams dans le cadre du règlement en monnaie locale (Local Currency Settlement, LCS). La première transaction de ce type concernant le pétrole brut a eu lieu lundi.L'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) et l'Indian Oil Corporation Limited (IOCL) ont mené à bien la toute première transaction de ce genre "dans le but de renforcer l'alliance économique entre l'Inde et les Émirats arabes unis", relate le site India-Briefing. Cette réalisation historique a impliqué l'achat d'un million de barils de pétrole brut et "signifie un changement radical dans l'approche commerciale transfrontalière entre les deux pays".Il s'agit du deuxième exemple d'utilisation du système LCS entre les deux pays. Cette transaction fait effectivement suite à celle effectuée en juillet, impliquant la vente de 25 kg d'or d'un exportateur des Émirats arabes unis à un acheteur en Inde pour l’équivalent d’environ 1,5 million de dollars.Un système contournant le dollarLe mécanisme LCS fait partie du protocole d'accord historique signé le 15 juillet lors de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi aux Émirats arabes unis. Les parties avaient alors également convenu de lier leurs systèmes de paiement instantané.Le LCS devrait réduire les coûts de transaction en éliminant les conversions en dollars et en augmentant le recours aux devises locales. Les commerçants peuvent choisir la devise de paiement sur la base d'un accord mutuel.Le commerce en hausseLe commerce entre l'Inde et les Émirats arabes unis a atteint 85 milliards de dollars en 2022, faisant de la nation arabe le troisième partenaire commercial de l'Inde pour 2022-2023 et la deuxième destination d'exportations de l'Inde. Pour sa part, l'Inde est le deuxième partenaire commercial des EAU.Selon les dernières données du ministère indien du Commerce et de l'Industrie, les exportations de l'Inde vers les Émirats arabes unis ont atteint 31,3 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023, reflétant un taux de croissance annuel de 11,8%. Les Émirats arabes unis sont la quatrième source de pétrole brut et la deuxième source de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour l'Inde.La tendance à la dédollarisation s'intensifie dans le monde. New Delhi s'emploie à faire de la roupie indienne une monnaie internationale forte qui pourrait potentiellement être utilisée comme alternative au dollar américain dans le commerce international.

