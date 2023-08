https://fr.sputniknews.africa/20230829/ce-pays-maghrebin-augmente-dun-tiers-ses-echanges-avec-les-pays-des-brics-en-2022-1061718205.html

Ce pays maghrébin augmente d’un tiers ses échanges avec les pays des BRICS en 2022

Le commerce marocain avec les pays du groupe des BRICS s’est élevé à près de 18 milliards de dollars en 2022, en hausse de près de 30% en glissement annuel... 29.08.2023, Sputnik Afrique

En prévision du sommet des BRICS, les rumeurs circulaient sur l’intérêt de Rabat à l’adhésion au groupe. Bien que cela ait été formellement réfuté, cela n’empêche pas le royaume d’entretenir de bonnes relations avec les pays du groupe.Chiffres de l’année 2022Selon le journal en ligne marocain Hespress, en 2022, son commerce avec les BRICS s’est élevé à 179 milliards de dirhams (17,937 milliards de dollars), ayant augmenté de près de 30% sur l’an.Les échanges marocains avec le Brésil ont atteint en 2022 3,036 milliards de dollars (contre 2,585 milliards de dollars en 2021) avec un excédent marocain d’environ 410 millions de dollars.Le Maroc a exporté vers le Brésil pour 1,7 milliard de dollars en 2022 (-5,6%). En revanche, les importations ont connu une hausse de 72% en glissement annuel.Avec la Russie, le Maroc a échangé pour 2,37 milliards de dollars, dont 2,28 milliards constituaient des importations, essentiellement en carburant. Les exportations marocaines ont accusé une baisse de 46,8% (90,7 millions de dollars).La Chine reste le premier partenaire commercial asiatique du royaume chérifien avec des échanges évalués à 7,76 milliards de dollars en 2022.La majeure partie des échanges correspond aux importations marocaines (7,415 milliards de dollars, +66,1%) contre des exportations d’un montant de 330 millions de dollars. Pour le Maroc, cela signifie un déficit commercial d’environ 7 milliards de dollars.Quant à l’Inde, les échanges sont plus ou moins équilibrés avec des exportations marocaines de 2,73 milliards de dollars et des importations d’environ 1,4 milliard.Les désaccords politiques avec l’Afrique du Sud n’empêchent pas la croissance des échanges commerciaux. En 2022, ceux-ci ont atteint environ 641 millions de dollars et progressent d’année en année.

2023

