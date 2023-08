https://fr.sputniknews.africa/20230820/le-maroc-clarifie-sa-position-concernant-lentree-dans-les-brics-1061463278.html

Le Maroc clarifie sa position concernant l’entrée dans les BRICS

Le Maroc clarifie sa position concernant l’entrée dans les BRICS

La délégation marocaine n’envisage pas de participer au sommet des BRICS en Afrique du Sud, et le pays maghrébin n’a pas fait de demande pour y entrer, a fait... 20.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-20T10:45+0200

2023-08-20T10:45+0200

2023-08-20T10:45+0200

brics

maroc

sommet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/11/1053961117_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_6d3f74cb8c47665fb2911e60e127d47a.jpg

Le Maroc entretient des relations bilatérales substantielles avec la majorité des membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), mais n’a pas fait de demande d’adhésion, a fait savoir à l’agence MAP une source au sein du ministère marocain des Affaires étrangères.La délégation marocaine n’envisage pas de participer au sommet du groupe des cinq, qui s’ouvre à Johannesburg le 22 août. L’invitation est d’ailleurs venue de l’Afrique du Sud à titre national et non de la part des BRICS ou de l’Union africaine, a-t-on précisé au ministère marocain des Affaires étrangères.Pourtant, le pays "demeure attaché à un multilatéralisme efficient, solidaire et rénové", toujours selon cette source diplomatique.Élargissement des BRICSCette déclaration survient quelques semaines après la prise de parole de Naledi Pandor, cheffe de la diplomatie sud-africaine, qui a fait savoir que 23 pays souhaitaient entrer dans les BRICS, y compris le Maroc.Actuellement trois pays africains ont déposé officiellement leurs candidatures pour y adhérer: l’Algérie, l’Éthiopie et l’Égypte.Durant le sommet en Afrique du Sud, les membres devraient trancher sur les critères d’entrée.

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, maroc, sommet