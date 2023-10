https://fr.sputniknews.africa/20231018/echanges-russie-chine-plus-de-200-milliards-de-dollars-en-2023-selon-poutine-1062885392.html

Échanges Russie-Chine: plus de 200 milliards de dollars en 2023, selon Poutine

Échanges Russie-Chine: plus de 200 milliards de dollars en 2023, selon Poutine

Les échanges commerciaux entre Moscou et Pékin battent des records. Le Président russe s'attend à ce qu'ils dépassent les 200 milliards de dollars d’ici la fin... 18.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-18T08:11+0200

2023-10-18T08:11+0200

2023-10-18T08:13+0200

forum «la ceinture et la route» à pekin

nouvelle route de la soie

russie

chine

échanges commerciaux

vladimir poutine

xi jinping

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/12/1062885197_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_c8e81a455af984cc19348f43908039f5.jpg

À l'issue de l'année civile, les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine dépasseront les 200 milliards de dollars, a déclaré ce mercredi le Président russe.Le dirigeant chinois a confirmé que les échanges bilatéraux allaient battre des records historiques. La confiance politique bilatérale s'approfondit également, selon lui.La coopération stratégique bilatérale est également efficace, a-t-il ajouté. En dix ans, depuis 2013, les deux Présidents ont eu 42 rencontres et ont établi de bonnes relations d'affaires et une amitié personnelle solide, d'après M.Xi.Forum Ceinture et RouteLes entretiens entre les dirigeants des deux puissances se déroulent au cours de la 3e édition du Forum Ceinture et Route. L'événement réunit des représentants de plus de 130 pays et 30 organisations internationales.Vladimir Poutine est un invité d'honneur à l'événement. Il a prononcé son discours en second, après celui du Président chinois.Selon Xi Jinping, le Forum devrait contribuer de manière significative au "développement et à la prospérité de la région Asie-Pacifique et du monde entier".

russie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

forum «la ceinture et la route» à pekin, nouvelle route de la soie, russie, chine, échanges commerciaux, vladimir poutine, xi jinping