La Russie révèle le top 5 de ses partenaires commerciaux en Afrique

En huit mois de l’année en cours, la Russie a augmenté ses échanges avec les pays africains de 43,5% par rapport à la même période de 2022, a rapporté le groupe de médias russe RBK en se référant au ministère du Développement économique.Selon les données de ce dernier, le montant des échanges s’est élevé à 15,5 milliards de dollars.Le service de presse du ministère a indiqué à RBK qu’entre janvier et septembre 2023 l’Égypte, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye avaient formé le top cinq des pays africains en termes d’échanges avec la Russie.18 milliards en 2022Vladimir Poutine avait fait savoir dans un article pour les médias africains en prévision du sommet Russie-Afrique qu’en 2022 les échanges entre la Russie et les pays africains s’étaient élevés à 18 milliards de dollars.Il avait indiqué que les machines, les équipements, les produits chimiques et agro-alimentaires avaient constitué plus de 50% des livraisons russes.

