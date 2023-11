https://fr.sputniknews.africa/20231119/mayibuye-mandela-le-peuple-palestinien-doit-etre-arme-pour-pouvoir-se-liberer-1063654792.html

Mayibuye Mandela: "Le peuple palestinien doit être armé pour pouvoir se libérer"

Moscou a soutenu de nombreux pays africains sans leur demander de rendre la pareille, a souligné un arrière-petit-fils du Président sud-africain Nelson... 19.11.2023, Sputnik Afrique

La Russie a été un allié fidèle pendant la lutte de libération de l'Afrique du Sud, a déclaré l'analyste socio-économique sud-africain Mayibuye Mandela, arrière-petit-fils de l'ancien Président de la république d'Afrique du Sud Nelson Mandela, leader du mouvement antiapartheid. Moscou a joué un rôle central en fournissant soutien et ressources au mouvement antiapartheid, ce qui a cimenté un lien profond entre les deux nations, a-t-il indiqué à Sputnik Afrique.L'homme sud-africain est arrivé à Moscou pour participer au programme de la VIIe école internationale des BRICS, qui s'est tenue du 13 au 18 novembre sous les auspices du ministère russe des Affaires étrangères.Mayibuye a souligné que l'approche de la Russie à l'égard des pays africains est toujours restée la même. Selon lui, Moscou a soutenu de nombreux pays africains sans leur demander de rendre la pareille.Mayibuye Mandela a également prédit que l'Occident, en particulier les États-Unis, pourrait tenter d'isoler la Russie ainsi que d'autres pays du Sud global, dont les pays africains, pour empêcher l’émergence d’un nouvel ordre mondial.Il a souligné le potentiel de changements mondiaux dans la dynamique du pouvoir, en soulignant les vastes ressources trouvées en Afrique. Finalement, "l'Occident va s'isoler, et ensuite il sera pauvre parce que nous avons les ressources", a-t-il déclaré.Conflit israélo-palestinienMayibuye Mandela a également commenté l'escalade continue de la violence dans la bande de Gaza, qui a entraîné la perte de plus de 12.000 vies palestiniennes et le déplacement de la population locale.Le jeune Mandela a appelé à l’armement des Palestiniens et a préconisé le transfert des enfants palestiniens traumatisés vers des refuges dans d’autres pays, notamment en Afrique du Sud.Tout en reconnaissant que ses opinions pourraient être controversées, Mandela a souligné le contexte historique de la lutte de libération de l'Afrique du Sud et le rôle de l'armement des forces de résistance pour accéder à la liberté.Faisant des parallèles avec uMkhonto we Sizwe (MK), ancienne branche armée du Congrès national africain (ANC) au pouvoir en Afrique du Sud, et avec le soutien qu'il a reçu pendant le mouvement antiapartheid, Mayibuye a suggéré qu'armer le Hamas et le peuple palestinien pourrait conduire à leur libération de ce qu'il a décrit comme les actions oppressives d'Israël.Aider les enfantsEt d'ajouter que la diplomatie s’est révélée inefficace pour résoudre le conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies, tout comme lors de la lutte contre l’apartheid dans son pays.Mayibuye Mandela a également appelé la communauté internationale à fournir une assistance aux enfants palestiniens traumatisés. Il a proposé de construire des camps et de créer des espaces sûrs pour les enfants. Il a suggéré que d'autres pays, dont l'Afrique du Sud et la Russie, offrent un refuge pour atténuer leur traumatisme.

