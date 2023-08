https://fr.sputniknews.africa/20230822/nous-ne-pouvons-pas-permettre-a-loccident-de-nous-maltraiter-dit-un-arriere-petit-fils-de-mandela-1061532388.html

Nous ne pouvons pas permettre à l'Occident de nous maltraiter, dit un arrière-petit-fils de Mandela

Nous ne pouvons pas permettre à l'Occident de nous maltraiter, dit un arrière-petit-fils de Mandela

Pretoria doit s’opposer aux tentatives de l’Occident d’abuser d’elle, a indiqué auprès de Sputnik Afrique l’arrière-petit-fils de Nelson Mandela, Mayibuye... 22.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-22T16:24+0200

2023-08-22T16:24+0200

2023-08-22T16:37+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

opinion

nelson mandela

afrique du sud

russie

vladimir poutine

cour pénale internationale (cpi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1a/1060780023_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f29430bd60c35ea294ece2516f9a6b6d.jpg

Il faut ne pas permettre à l’Occident de maltraiter l’Afrique du Sud, a estimé auprès de Sputnik Afrique l’arrière-petit-fils de Nelson Mandela et activiste politique, Mayibuye Mandela, s’exprimant sur les défis communs relevés par Moscou et Pretoria.L’activiste a aussi déploré l’absence en présentiel de Vladimir Poutine après l’émission d’un mandat d’arrêt par la CPI. Selon lui, le leader russe aurait pu venir si l’Afrique du Sud s’était déclarée comme un territoire du groupe des cinq:"Comme une seconde patrie"Selon M.Mandela, la Russie et l’Afrique du Sud sont censées développer un partenariat fondé sur la transparence:L’activiste a également prôné une monnaie d’échange pour contourner les sanctions occidentales.Il est de nouveau revenu sur la période postcoloniale tout en saluant le soutien de l’Union soviétique, contrairement aux démarches de l’Occident:Car, en effet, "la jeunesse sud-africaine résonne et veut faire partie de la culture russe", en plus de créer "une relation claire et transparente avec la Russie", conclut-il.

afrique du sud

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, nelson mandela, afrique du sud, russie, vladimir poutine, cour pénale internationale (cpi)