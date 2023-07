https://fr.sputniknews.africa/20230713/ue-et-otan-deux-faces-de-la-colonisation-de-leurope-par-les-usa-pour-le-chef-dun-parti-francais-1060515548.html

UE et Otan: deux faces de la colonisation de l’Europe par les USA, pour le chef d'un parti français

UE et Otan: deux faces de la colonisation de l’Europe par les USA, pour le chef d'un parti français

"L’Otan est complètement sous le contrôle et la domination des États-Unis, le principal pourvoyeur de fonds de l’Alliance, qui font d’elle un outil au service... 13.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-13T17:35+0200

2023-07-13T17:35+0200

2023-07-13T17:43+0200

afrique en marche

podcasts

otan

sommet

escalade

russie

ukraine

occident

alliance

insécurité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0d/1060515096_0:244:2777:1806_1920x0_80_0_0_9f7c567ba70a5fd2e3d7f3c03ec6c5e5.jpg

UE et Otan: deux faces de la colonisation de l’Europe par les USA, pour le chef d'un parti français «L’Otan est complètement sous le contrôle et la domination des États-Unis, le principal pourvoyeur de fonds de l’Alliance, qui font d’elle un outil au service de leurs intérêts vitaux et au détriment de leurs alliés», affirme François Asselineau, homme politique français.

"Les dirigeants occidentaux répètent sans relâche à qui veut l'entendre que l’Otan est une alliance défensive, alors qu’en réalité, et les faits le prouvent, notamment depuis le démembrement de l’Union soviétique en 1991, que c’est une alliance offensive", affirme à Radio Sputnik Afrique François Asselineau, fondateur et président du parti français l'Union populaire républicaine (UPR).Dans le même sens, le chef de l’UPR estime qu’il est "totalement faux de considérer que le conflit en Ukraine oppose ce pays à la Russie. En réalité, c’est un conflit beaucoup plus global entre l’hyperpuissance américaine, l’Otan et ses vassaux occidentaux en déclin contre la Russie, mais aussi tous les pays qui aspirent à un monde multipolaire plus éthique et plus juste".Le fait le plus marquant de ces derniers qui confirme la domination américaine sur l’Otan et l’Union européenne, poursuit l’invité de L’Afrique en marche, c’est la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et 2: "C’est un acte de guerre commis par les États-Unis d’Amérique contre les pays membres de l’Otan". Et d’ajouter: "Cet acte a privé l’Europe du gaz russe -de très bonne qualité et bon marché- qu’elle recevait régulièrement dans le cadre de contrats à long terme, mettant ses pays dans l’insécurité énergétique totale et aggravant leur dépendance aux États-Unis".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

russie

ukraine

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, otan, sommet, escalade, russie, ukraine, occident, alliance, insécurité, dépendance, gazoduc, monde multipolaire, offensive, аудио