Une nouvelle vidéo du gazoduc Nord Stream 2 endommagé filmée par un drone sous-marin

De nouvelles séquences montrant le gazoduc Nord Stream 2 endommagé par une explosion, réalisées par un drone sous-marin, ont été publiées par le média allemand... 21.06.2023, Sputnik Afrique

Lors d'une investigation internationale, des journalistes ont réalisé, à l'aide d'un drone sous-marin, de nouvelles séquences montrant le gazoduc Nord Stream 2 endommagé par une explosion en septembre 2022. La vidéo a été publiée par le média allemand RTL.La chaîne suggère que le Nord Stream 2 a été endommagé par un petit engin explosif, car l'explosion l'a touché beaucoup moins. Contrairement au Nord Stream, le deuxième gazoduc ne présente pas de traces de dommages d'envergure. Le tube est relativement "soigneusement" cassé à un endroit.Aucun éclat ne traîne à côté du gazoduc cassé. Il ne présente pas non plus de graves endommagements, commente un reporter de RTL. À une profondeur de 80 mètres, le Nord Stream 2 est actuellement à peu près dans le même état qu'initialement, juste une fissure le sépare en deux et une moitié est légèrement élevée au-dessus de l'autre, précise-t-il.Une énième enquêteLe pipeline Nord Stream 2 a explosé le 26 septembre 2022 mais on ne sait presque rien de l'explosion et de l'étendue des dégâts sur les fonds marins, ni des résultats des enquêtes menées par différents pays, rappelle le journaliste. L'expédition en question a été entreprise par une équipe internationale d'experts et de journalistes de RTL, de TV2 et d'Ekstra Bladet du Danemark, de Libération de France et comprenait aussi un Norvégien spécialisé dans les investigations sous-marines et un expert des services secrets danois.Avec une probabilité de 70%, un petit engin explosif venu de l'extérieur a provoqué l'explosion, a confirmé un expert consulté par les enquêteurs. La pression de gaz interne a alors suffi pour que le pipeline éclate.Les deux explosions, sur le Nord Stream 1 et le Nord Stream 2, se sont donc déroulées très différemment, concluent les journalistes. Il est donc tout à fait possible, selon eux, que deux acteurs différents en soient responsables.

