Le Kremlin détaille les sujets à l’ordre du jour du sommet des BRICS auquel participera Poutine

Le sommet des BRICS (du 22 au 24 août) se focalisera sur l’expansion potentielle du groupe, les perspectives de partenariat, ainsi que sur l’agenda mondial... 21.08.2023, Sputnik Afrique

L’éventuel élargissement des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) sera abordé lors du sommet du groupe, avec la participation de Vladimir Poutine, rapporte le service de presse du Kremlin.Parmi les sujets pertinents figurent également l'agenda mondial et régional, les perspectives de développement ultérieur du partenariat des BRICS dans les domaines politique, économique, culturel, humanitaire et autres, précise le Kremlin.Discussion BRICS-Africa OutreachLes membres du groupe des cinq s’entretiendront également au format BRICS-Africa Outreach, auquel sont conviés les dirigeants de plus de cinquante pays et les responsables des structures exécutives des organisations régionales, explique le bureau du Président russe.Les accords finaux seront consignés dans la Déclaration de Johannesburg du 15e sommet des BRICS.D’ailleurs, le chef d’État russe envisage aussi de révéler les priorités de la présidence russe des BRICS, laquelle débutera en 2024.Et d’ajouter que le BRICS Business Forum se tiendra la veille du sommet, comme le veut la tradition. M.Poutine s’adressera aux participants et invités dans un message vidéo.La délégation russe à Johannesburg sera dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

