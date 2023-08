Les enjeux principaux du sommet des BRICS énumérés par la chef de la diplomatie sud-africaine

https://fr.sputniknews.africa/20230808/les-enjeux-principaux-du-sommet-des-brics-enumeres-par-la-chef-de-la-diplomatie-sud-africaine-1061153547.html

Les BRICS devraient être un catalyseur pour une reprise économique mondiale durable qui répond aux besoins du monde entier, indique le communiqué de la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor suite à son briefing le 7 août.L’idée d’élargir l’organisation date de 2017, lorsque la Chine a présenté le projet des BRICS+ visant à en "faire la plate-forme la plus influente pour la coopération Sud-Sud dans le monde". 34 pays sur 67 invités ont déjà confirmé leur participation au sommet des BRICS à Johannesburg dans moins de trois semaines, dont le sujet principal s’intitulera "Partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif".En effet, selon le communiqué de Mme Pandor, les BRICS devraient montrer la voie vers l'inclusion de l'Afrique et du Sud global dans un monde plus juste et plus équitable fondé sur le respect mutuel et l'égale souveraineté des nations.Les États africains apprécient particulièrement le modèle de coopération des BRICS qui est basé sur l'égalité souveraine, le respect et la compréhension mutuels et la coopération mutuellement bénéfique, poursuit le communiqué. Ils exigent ainsi le respect, le commerce et les investissements réciproques, ainsi que le fait que les biens, produits et services d'Afrique soient en concurrence sur un pied d'égalité dans l'économie mondiale, toujours selon le communiqué.Des opportunités réciproquement avantageusesEn 2013, l'Afrique du Sud a lancé l'initiative BRICS-Africa Outreach pour engager les dirigeants africains dans une association inclusive comprenant les dirigeants des BRICS lors du sommet prévu. Le XVe sommet des BRICS sera également l'occasion d'amplifier la voix de ses amis d'Afrique et du Sud global à l’aide des BRICS-Africa Outreach et des Dialogues BRICS Plus.Ces deux initiatives seront consacrées au renforcement du partenariat mutuellement bénéfique entre les BRICS et l’Afrique pour la croissance, le développement, la paix et le multilatéralisme inclusif, ainsi qu’à la construction d'un partenariat mutuellement bénéfique entre les BRICS et le Sud dans un monde multipolaire.Et de rappeler que les partenaires des BRICS sont des investisseurs majeurs en Afrique. Ainsi, lors de ce sommet, une attention particulière sera portée au développement des infrastructures avec le soutien de la Nouvelle Banque de développement et de la Zone de libre-échange continentale africaine. Lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, l'AfCFTA débloquera les avantages du marché continental et créera des opportunités gagnant-gagnant pour les pays africains et les BRICS, indique par ailleurs le communiqué.

