https://fr.sputniknews.africa/20231116/le-conseil-de-securite-de-lonu-a-adopte-une-resolution-sur-gaza-moscou-sexprime-1063574258.html

Le Conseil de sécurité de l’Onu a adopté une résolution sur Gaza, Moscou s’exprime

Le Conseil de sécurité de l’Onu a adopté une résolution sur Gaza, Moscou s’exprime

Une résolution appelant à des pauses humanitaires dans la bande de Gaza a été adoptée par le Conseil des Nations unies. Il s’agit du premier texte de ce genre... 16.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-16T08:01+0100

2023-11-16T08:01+0100

2023-11-16T08:01+0100

international

conflit israélo-palestinien

israël

palestine

hamas

vassili nebenzia

onu

résolution

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0f/1063551488_0:89:1705:1048_1920x0_80_0_0_9b81703655730b583a2e8c182c19217d.jpg

Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté le 15 novembre une résolution proposée par Malte sur le conflit israélo-palestinien, rapporte le correspondant de Sputnik.Ce texte se concentre sur la question de la protection des enfants dans la bande de Gaza. Il "exige que toutes les parties respectent leurs obligations en vertu du droit international, surtout concernant la protection des civils, en particulier des enfants".Il est à noter que 12 États ont voté pour la résolution, trois se sont abstenus, y compris la Russie, dont l'amendement sur l'appel à une trêve immédiate n'a pas été inclus.L’initiative appelle aussi à "des pauses et des couloirs humanitaires étendus pendant un nombre de jours suffisants" pour permettre d'apporter une aide humanitaire aux civils de Gaza. En outre, cela est nécessaire afin de créer un accès humanitaire sans entrave et sûr pour l’Onu, le Comité international de la Croix-Rouge et d’autres organisations.De plus, ce document appelle à "la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, y compris les enfants détenus par le Hamas et d'autres groupes".D’après la résolution, les parties sont appelées à ne pas priver la population civile de l’enclave d'accès à l'aide humanitaire, et à augmenter le volume de son approvisionnement.En même temps, le Conseil de sécurité rejette le déplacement forcé de la population civile.Moscou réagitLa Russie à de sérieuses craintes que les points de la résolution ne soient pas appliqués sur le terrain, comme l’a déclaré le représentant permanent russe auprès de l’Onu.Il a aussi exprimé l’espérance que le secrétaire général de la prochaine réunion du Conseil de sécurité des Nations unies sur le règlement au Proche-Orient rendrait compte de la mise en œuvre de ce texte.Il s’agit de la première résolution adoptée par le Conseil depuis 2016 sur le conflit israélo-palestinien.

israël

palestine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, conflit israélo-palestinien, israël, palestine, hamas, vassili nebenzia, onu, résolution