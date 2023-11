https://fr.sputniknews.africa/20231115/tsahal-deplacerait-les-combats-vers-le-sud-de-la-bande-de-gaza-1063573261.html

Tsahal déplacerait les combats vers le sud de la bande de Gaza

Tsahal déplacerait les combats vers le sud de la bande de Gaza

Plus d'un mois après le début du conflit israélo-palestinien, les combats entre Tsahal et le Hamas se poursuivent dans le nord de la bande de Gaza. À présent... 15.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-15T22:03+0100

2023-11-15T22:03+0100

2023-11-15T22:03+0100

israël

palestine

conflit israélo-palestinien

bande de gaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0b/1063466614_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c3dd214a8166719be9f32edf0ba93cf.jpg

Les Forces de défense israéliennes (FDI) vont déplacer les opérations de combat vers le sud de la bande de Gaza, a déclaré un représentant du chef du gouvernement de l'État juif à la chaîne de télévision Sky News Arabiya.La semaine dernière, le porte-parole de l'armée israélienne, Jonathan Conricus, avait déclaré que Tel Aviv n'avait jamais dit qu'il ne frapperait pas dans le sud de la bande de Gaza parce que "la situation sur le terrain est dynamique, il y a une guerre en cours". Le nord, théâtre des combatsDepuis quelques jours, les affrontements entre les forces de défense israéliennes et les forces du mouvement palestinien se déroulent principalement dans le nord de l’enclave.Dans ce contexte, Tsahal exhorte régulièrement les habitants à se rendre dans le sud, à la frontière avec l'Égypte, afin de fuir les bombardements. À cet effet, un couloir d'évacuation le long de la route de Salah El-Din a été mis en place ces derniers jours.Les hostilités israélo-palestiniennesUn nouveau cycle de confrontation a été lancé après que les forces du Hamas de la bande de Gaza ont bombardé l'État hébreu le 7 octobre avec 4.000 roquettes. Après infiltration dans les zones frontalières du sud d’Israël, des civils ont été pris en otage. Tsahal en réponse a débuté son opération Épées de fer et mis en place un blocus complet de l’enclave, pour la priver d’eau, de nourriture, d’électricité, de médicaments et de carburant.Depuis lors, la bande de Gaza essuie des bombardements denses qui ont détruit des centaines de bâtiments et fait plus de 11.000 morts et plus de 29.000 blessés.Source de tensions et de combats au Moyen-Orient pendant de nombreuses décennies, le conflit israélo-palestinien est lié aux intérêts territoriaux des parties. La création de deux États -Israël et la Palestine- a été décidée par les Nations unies en 1947, avec le rôle actif de l'URSS, mais seul l'État d'Israël a vu le jour.

israël

palestine

bande de gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

israël, palestine, conflit israélo-palestinien, bande de gaza