https://fr.sputniknews.africa/20231119/ce-pays-inaugure-la-plus-grande-centrale-solaire-dafrique-centrale---photos-1063650734.html

Ce pays inaugure la plus grande centrale solaire d’Afrique centrale - photos

Ce pays inaugure la plus grande centrale solaire d’Afrique centrale - photos

La République centrafricaine a inauguré le 17 novembre la plus grande centrale solaire d’Afrique centrale. Cette installation d’une capacité de 25 mégawatts... 19.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-19T13:07+0100

2023-11-19T13:07+0100

2023-11-19T13:07+0100

international

afrique subsaharienne

république centrafricaine

centrale solaire

panneau solaire

faustin-archange touadéra

bangui

électricité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/17/1057066119_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6fc6aaca4be056b90f9bdac3a81338dd.jpg

Huit mois après la mise en service de la centrale solaire de Sakaï, les autorités centrafricaines ont inauguré le 17 novembre celle de Danzi, un village situé à 18 kilomètres environ de la capitale Bangui.L’installation construite sur une superficie de 70 hectares est d’une capacité de 25 mégawatts et comporte près de 47.000 panneaux solaires."Artère vitale de l’économie"Selon lui, le lancement de la centrale témoigne de l’engagement du pays à diversifier ses sources de production d’électricitéLa centrale qui fournira de l’électricité à 250.000 habitants de Bangui a été financée à hauteur de 19 milliards de francs CFA par la Banque mondiale.Elle permettra aussi de remplacer plus de 90% de l’énergie actuellement produite par le gasoil, tout en générant plus de 4 millions de dollars par an à la compagnie nationale d’électricité. Elle contribuera également à une réduction nette des émissions de 670-674 tonnes de CO2.Le besoin total du pays en électricité est estimé à 250 mégawatts.

afrique subsaharienne

république centrafricaine

bangui

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, république centrafricaine, centrale solaire, panneau solaire, faustin-archange touadéra, bangui, électricité