La Tunisie prévoit de nouveaux projets d’énergie renouvelable entre 2023 et 2025

Les autorités tunisiennes envisagent de réaliser de nouveaux projets d’énergie renouvelable dans les trois prochaines années, avec des investissements de plus... 05.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-05T21:27+0100

2023-01-05T21:27+0100

2023-01-05T21:27+0100

Des projets qui permettront de produire 1.700 MW d’énergie renouvelable en Tunisie entre 2023 et 2025 ont été proposés fin décembre aux investisseurs, a annoncé le 3 janvier Naila Nouira, ministre tunisienne de l’Industrie, des mines et de l'énergie.Le déploiement d’une telle capacité nécessitera des investissements d’environ 1,6 milliard de dollars.La Tunisie avec 3,7 % de renouvelable dans son mix énergétique est en retard dans le cadre de la transition vers les énergies propres, précise Ecofin. Le pays abrite le premier parc photovoltaïque flottant du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, tandis qu’un autre parc solaire à grande échelle, d’une capacité de 100 MW, devrait être mis en service commercial au cours du premier semestre 2024.Création d’emploisHormis la production et le développement des ressources nationales en hydrocarbures, le gouvernement tunisien promet 640.000 nouveaux emplois.Ces projets seront réalisés pour soutenir également l’économie circulaire et verte dans le domaine de l’industrie, en plus de développer la compétitivité des entreprises industrielles.Promotion des énergies renouvelablesLa construction d’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 100 mégawatts en Tunisie est déjà financée par la Banque africaine de développement (BAD).La Tunisie avait bénéficié d’un prêt de plusieurs millions de dollars de la BAD fin décembre.

