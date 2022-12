https://fr.sputniknews.africa/20221223/la-construction-dune-centrale-solaire-en-tunisie-financee-a-hauteur-de-37-millions--par-la-bad-1057366723.html

La construction d’une centrale solaire en Tunisie financée à hauteur de 37 millions $ par la BAD

La Banque africaine de développement prêtera environ 37 millions de dollars pour la construction de la centrale solaire Kairouan en Tunisie, d'une capacité de... 23.12.2022, Sputnik Afrique

La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé débloquer environ 37 millions de dollars pour la construction de la centrale solaire de Kairouan, en Tunisie.Ce sont deux enveloppes négociées par le Conseil d’administration de l’institution. Elle pourra prêter 10 millions de dollars et 10 millions d’euros. Le reste de la somme, 17 millions de dollars, proviendra du Fonds pour l'énergie durable en Afrique (SEFA), un fonds spécial multidonateurs géré par la BAD.L’argent financera la conception, la construction et l’exploitation d'une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 100 mégawatts. L’infrastructure sera située à 150 kilomètres au sud de Tunis, à El-Metbassta, dans la région de Kairouan Nord.Ce projet fait partie de l’un des cinq autres plans verts attribués en 2019 par le gouvernement.Défis de transition énergétiqueEn plus de cela, cette décision financière "constitue un modèle utile pour les projets à venir, qui aideront le pays à se rapprocher de l'objectif de 35% d'énergies propres que le gouvernement a fixé", a noté Wale Shonibare, directeur chargé des Solutions financières au sein de la même institution.En effet, la Tunisie ambitionne d’atteindre 35% d’énergie renouvelable en 2030 et 80% en 2050. En plus de cela, elle envisage d’augmenter l’efficacité énergétique de 30% par rapport à 2010, à la même échéance. Le pays s’est donné pour mission de réduire en parallèle ses émissions de carbone.La construction devrait être lancée au deuxième trimestre 2023 par la société émiratie AMEA Power. Celle-ci a remporté l’appel d’offre international lancé par le ministère tunisien de l’Industrie. Coûtant de 120 à 140 millions de dollars, ce projet sera réalisé sur 24 mois, selon Espace Manager.

