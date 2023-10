https://fr.sputniknews.africa/20231014/deux-centrales-solaires-de-plusieurs-megawatts-cretes-inaugurees-dans-ce-pays-dafrique-centrale-1062804605.html

Deux centrales solaires de plusieurs mégawatts-crêtes inaugurées dans ce pays d’Afrique centrale

Le Cameroun a mis en service deux centrales solaires d'une trentaine de mégawatts-crêtes dans le nord du pays, qui était auparavant sujet à des baisses... 14.10.2023, Sputnik Afrique

Les deux premières centrales solaires photovoltaïques à grande échelle de Maroua et Guider, d'une puissance totale de 36 mégawatts-crêtes (MWc) ont été inaugurées dans la région du Grand-Nord du Cameroun par Gaston Eloundou Essomba, ministre camerounais de l'Eau et de l'énergie. Avec un investissement d'environ 27,3 millions de dollars, et bénéficiant d'une garantie de 11,6 millions de dollars de la part de la société financière NGFI Bank Group, les deux centrales sont équipées de plus de 44.800 panneaux solaires bifaciaux montés sur des trackers ainsi que de systèmes de stockage de batteries de 20 MW/19 mégawatts-heures (MWh). Prévues pour produire 80 GWh d'électricité par an, les centrales solaires photovoltaïques de Maroua et de Guider permettront également de réduire les émissions de CO2 d'environ 60.000 tonnes par an, souligne la plateforme.De plus, ces installations ont été développées par le producteur d'énergie renouvelable Scatec et mises en service par la compagnie nationale d'électricité du Cameroun, Eneo.Les centrales solaires ont été achevées par phases tout au long de l'année 2022 et sont depuis lors pleinement opérationnelles.Les Africains songent plus à se tourner vers les énergies renouvelables. Dans ce contexte, la ministre malienne de l’Énergie et de l’eau, Bintou Camara, avait déclaré à Sputnik Afrique que les énergies renouvelables étaient l'avenir de l'Afrique, précisant que le continent avait un grand potentiel en matière de production d’énergie solaire.

