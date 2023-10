https://fr.sputniknews.africa/20231014/en-afrique-la-russie-donne-le-tempo-pour-les-entreprises-occidentales-note-une-ministre-malienne-1062777445.html

En Afrique, "la Russie donne le tempo pour les entreprises occidentales", note une ministre malienne

En Afrique, "la Russie donne le tempo pour les entreprises occidentales", note une ministre malienne

Moscou montre l'exemple à suivre aux entreprises occidentales pour un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique, a estimé auprès de Sputnik Afrique Bintou... 14.10.2023

La Russie qui n'a pas eu de colonies en Afrique, donne le tempo pour les entreprises occidentales qui "sauront maintenant qu'en venant, ça sera maintenant une négociation, un partenariat gagnant-gagnant" pour toutes les parties, a déclaré à Sputnik Afrique Bintou Camara, ministre malienne de l’Énergie et de l’eau, lors de sa visite en Russie à l'occasion de la Semaine russe de l'énergie.L'énergie pour développer l'AfriqueSelon la ministre malienne, l'Afrique va gagner en pouvant produire de l'énergie, l'exploiter et la transporter. D'autant plus que l'énergie permet de développer des industries.Les énergies renouvelables: l'avenir de l'AfriquePour Mme Camara, les énergies renouvelables sont l'avenir de l'Afrique. De même, elle précise que le continent a un grand potentiel en matière de production d’énergie solaire.La Semaine russe de l'énergie s'est tenue du 11 au 13 octobre à Moscou. Les autorités de plusieurs pays, dont africains y ont pris part, notamment la ministre malienne de l’Énergie et de l’eau et le ministre burkinabé de l'Énergie, des Mines et des Carrières.

