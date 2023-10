Le Burkina conclut un accord avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire

“Ce mémorandum est le premier document dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Russie et le Burkina Faso. Il crée une base pour établir une coopération dans un large éventail de domaines, y compris les approches pour la création d'une production nucléaire, l’application non énergétique de l'énergie nucléaire dans l'industrie, l'agriculture et la médecine, le développement des infrastructures nucléaires du Burkina Faso et la sensibilisation du public aux technologies nucléaires“, est-il indiqué dans un communiqué publié sur le site de Rosatom.