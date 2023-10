https://fr.sputniknews.africa/20231013/centrale-nucleaire-au-burkina-faso-le-ministre-de-lenergie-donne-des-details-1062745675.html

Centrale nucléaire au Burkina-Faso: le ministre de l'Énergie donne des détails

Centrale nucléaire au Burkina-Faso: le ministre de l'Énergie donne des détails

"Dans l'objectif de développer des centrales nucléaires au Burkina Faso", un mémorandum d'entente va être signé avec l'agence russe de l'énergie atomique. Le... 13.10.2023, Sputnik Afrique

"Un projet ambitieux" est en passe d'être lancé entre la Russie et le Burkina Faso. En marge de la Semaine russe de l'énergie, le ministère burkinabé de l'Énergie, des Mines et des Carrières s'apprête à signer un mémorandum d'entente avec l'agence russe de l'énergie atomique Rosatom, a indiqué le ministre Simon-Pierre Boussim dans Sputnik Afrique. Outre Rosatom, Ouagadougou développe, selon lui, un partenariat avec la société pétrolière Transneft et Inter RAO, qui se spécialise en import-export d'électricité. En effet, le pays a besoin d'une autonomie et d’une sécurité énergétique, a souligné le ministre.Énergies renouvelablesEn ce qui concerne les énergies renouvelables, même si le Burkina "les aime bien", "le premier droit, c'est le droit à la vie", relativise M.Boussim. "Si les énergies renouvelables doivent hypothéquer l'avenir de notre pays, nous allons opter pour les énergies fossiles."Cependant, s'il est possible de mixer "l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, l'énergie solaire avec le nucléaire et le thermique afin d’avoir de l'énergie pouvant assurer notre développement", cette option sera applaudie, a ajouté le ministre.Semaine russe de l'énergieLa Semaine de l'énergie est pour lui "une très belle expérience" et "un partenariat gagnant gagnant", "un partenariat d'égalité". Il s'agit d'un "partage d'expériences entre collaborateurs", s'est félicité Simon-Pierre Boussim.Le forum international de la Semaine de l'énergie russe est l'une des principales plateformes internationales de discussion consacrée aux questions relatives au développement des combustibles et du complexe énergétique. La 6e édition de ce forum se tient du 11 au 13 octobre à Moscou.

