Le Burkina souhaite une centrale nucléaire et compte sur la Russie

L’Afrique à l’heure du nucléaire. Alors que plusieurs pays du continent ont fait le choix de l’atome et se tournent vers la Russie pour construire des centrales, le Burkina Faso suit le mouvement. Il cherche en effet à renforcer sa production d’électricité et se verrait bien construire une petite centrale nucléaire, comme l’a déclaré le Président de la Transition, Ibrahim Traoré, lors d'une réunion avec Vladimir Poutine.Une telle installation pourrait d’ailleurs profiter à toute la région ouest-africaine, qui fait face à de fréquentes pénuries d’énergie. Un partenariat avec la Russie, réputée pour son expertise dans le secteur, pourrait aider à rééquilibrer la balance énergétique, a souligné le dirigeant burkinabé.L’Ouganda et le Burundi sur les rangsD’autres partenariats sur le nucléaire civil se sont dessinés entre Moscou et des pays africains, lors du récent Sommet Russie-Afrique. L’Ouganda a ainsi signé un accord pour la construction d’une centrale avec la partie russe, a annoncé son Président Yoweri Museveni. Des ententes dans le secteur nucléaire devraient également être signées avec le Burundi, a déclaré Vladimir Poutine.La Russie compte donc sur ses entreprises pour aider le continent africain à s’affirmer dans le domaine atomique, comme l’expliquait à Sputnik Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères.Le sous-sol africain regorge en outre de certaines ressources clés pour le nucléaire civil, dont l’uranium. Mantra, une filiale du géant russe Rosatom, compte d’ailleurs installer une usine de traitement de cette ressource en Tanzanie.

