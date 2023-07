https://fr.sputniknews.africa/20230726/lambassadeur-russe-precise-les-volumes-dextraction-duranium-en-tanzanie-1060786370.html

L'ambassadeur russe précise les volumes d'extraction d'uranium en Tanzanie

L'ambassadeur russe précise les volumes d'extraction d'uranium en Tanzanie

Mantra, une filiale de Rosatom, l’agence russe de l’énergie atomique, envisage de s'impliquer sérieusement dans l'exploitation de mines d'uranium en Tanzanie. Cette déclaration a été faite par l'ambassadeur russe au sein de cette République africaine, Andreï Avetisyan, dans une interview accordée à Sputnik.Selon le diplomate, la construction d'une usine de traitement d'uranium est en train d’être achevée.Une des plus grandes mines au mondeEn prévision du sommet Russie-Afrique, le groupe Rosatom a annoncé à Sputnik qu’il travaillait actuellement sur le projet Mkuju River à la mine de Nyota. Cette dernière est une des plus grandes au monde avec des réserves de 152 millions de tonnes de minerai.Selon la société, l’extraction et le traitement doivent commencer en 2023-2025.Qui plus est, le groupe a précisé qu’il se proposait d’entamer l’extraction d’uranium en Namibie en 2029. Quelque 7% des réserves mondiales de ce métal y sont concentrées.Il est à noter que les technologies nucléaires pour l’Afrique seront l’un des sujets de discussion du deuxième sommet Russie-Afrique, qui aura lieu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg.

