Voici le pays subsaharien où le Russe Rosatom entamera l'extraction de l'uranium

Voici le pays subsaharien où le Russe Rosatom entamera l’extraction de l’uranium

2023-07-20

2023-07-20T09:08+0200

2023-07-20T09:10+0200

En prévision du sommet Russie-Afrique, le groupe Rosatom a annoncé à Sputnik ses projets d’entamer l’extraction de l’uranium en Tanzanie.La méthode écologique de lixiviation in situ sera utilisée pour extraire du minerai."En 2023-2025, l’extraction et le traitement doivent commencer. La construction de l’usine sera achevée et mise en exploitation en 2023. Pour l’heure, 85% des travaux ont été accomplis", a révélé Rosatom.La Namibie au programmeLe groupe a ajouté qu’en 2029 il se proposait d’entamer l’extraction de l’uranium en Namibie où sont concentrées 7% des réserves mondiales de ce métal.Les technologies nucléaires pour l’Afrique seront l’un des thèmes de discussion du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg prévus les 27 et 28 juillet.

