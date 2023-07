https://fr.sputniknews.africa/20230708/ces-pays-deviennent-les-principaux-marches-de-forage-petrolier-en-afrique-en-2023-1060424296.html

Ces pays deviennent les principaux marchés de forage pétrolier en Afrique en 2023

Avec huit campagnes de forage en mer en cours, l'Angola et le Nigeria dominent ce marché de pétrole brut sur le continent africain, selon un rapport Offshore... 08.07.2023, Sputnik Afrique

Les activités de forage de cette année mettent en lumière la reprise des activités d'exploration au Nigeria et la prédominance de l'Angola en tant qu'acteurs clés de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique, a rendu un rapport de Caverton Offshore Support Group.De nouveaux contrats de forage ont été attribués sur les marchés établis et pionniers depuis janvier, confirmant que 2023 sera l'une des années les plus importantes pour l'activité de forage offshore sur le continent depuis une décennie, selon ce même rapport.L'Afrique subsaharienne en plein essorCette année, 38 appareils de forage ont été contractés au large de l'Afrique subsaharienne jusqu'à présent, marquant une augmentation par rapport au rythme d'activité observé en 2022 et au début de 2023.En plus de cela, 16 plateformes ont été mobilisés en Afrique de l'Ouest, 13 pour l'Afrique australe et 11 pour l'Afrique centrale.Les campagnes de forage en mer restent largement portées par des compagnies pétrolières internationales. Le géant français TotalEnergies, avec ses huit appareils de forage en Angola, au Nigeria et en Namibie, ainsi que l’italien Eni, sont les opérateurs les plus actifs sur le continent.La majorité de l'activité de forage est située dans en eau profonde où ces compagnies ont la plupart de leur production et portefeuille d'exploration, précise le rapport.

