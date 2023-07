https://fr.sputniknews.africa/20230708/ce-pays-africain-devient-lun-des-plus-grands-consommateurs-de-combustibles-fossiles-russes-1060414830.html

Ce pays africain devient l’un des plus grands consommateurs de combustibles fossiles russes

Ce pays africain devient l’un des plus grands consommateurs de combustibles fossiles russes

En une semaine, l’Égypte est entrée au top 5 des acheteurs de combustibles fossiles russes en important du pétrole par voie maritime et du charbon, selon le... 08.07.2023, Sputnik Afrique

L’Égypte développe davantage ses liens avec la Russie. Le pays africain est devenu l’un des principaux importateurs de combustibles fossiles en provenance de Russie, selon le centre de recherches sur l’énergie et l’air pur (CREA), groupe de réflexion à but non lucratif basé en Finlande qui étudie l'énergie et la pollution de l'air.Ainsi, pour la semaine du 26 juin au 3 juillet, Le Caire a fait son entrée au top 5 des importateurs dans ce domaine, en achetant du pétrole brut (acheminé par la mer) et du charbon pour plus de 100 millions de dollars. Le pays se place ainsi cinquième.D’après le CREA, au début de 2023, l’Égypte occupait la 9e place en termes d’achat de combustibles fossiles en provenance de Russie.La Chine comme plus grand acheteurLe plus important acheteur d’hydrocarbures russes reste la Chine, suivie de l’Inde, la Turquie et l’Union européenne.Au total, du 26 juin au 3 juillet 2023, la Russie a exporté pour environ 2,31 milliards d'euros de combustibles fossiles.

