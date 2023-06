https://fr.sputniknews.africa/20230625/industrie-de-defense-espace-legypte-et-linde-passent-a-un-partenariat-strategique-1060158451.html

Industrie de défense, espace... l'Egypte et l'Inde passent à un partenariat stratégique

La diplomatie indienne a annoncé avoir signé un accord avec le Caire et New Delhi sur la réalisation de projets conjoints dans plusieurs domaines, y compris... 25.06.2023, Sputnik Afrique

L'Égypte et l'Inde ont souhaité mettre en œuvre de projets communs et approfondir leur relations dans l'industrie de défense, a rapporté ce 25 juin le ministère des indien Affaires extérieures, suite à une réunion entre le Premier ministre indien, Narendra Modi et le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au Caire.Le document, dont un extrait a été partagé par la chaîne de télévision égyptienne Extra News, indique l'intention des parties d'augmenter le nombre d'exercices militaires conjoints et d'améliorer le potentiel technologique de leurs industries militaires.M.Modi et al-Sissi se sont penchés sur les moyens d'intensifier les liens entre les deux pays dans le secteur énergétique, les énergies renouvelables et la culture.Selon le communiqué du ministère, trois protocoles d'accord dans les domaines de l'agriculture, de l'archéologie et des antiquités et du droit de la concurrence ont également été signés.La lutte contre le terrorisme au menuLes deux pays ont exprimé leur préoccupation commune face à "la propagation du terrorisme dans toutes les régions du monde" et se sont engagées à "éviter toute réconciliation avec le terrorisme et ceux qui le soutiennent et à lutter contre l'idéologie extrémiste".Ils ont également convenu de renforcer les liens entre les conseils de sécurité nationale des deux États.Exploration de l'espace et médecineLe Caire et New Delhi ont aussi convenu d'augmenter leur partenariat dans le commerce mutuel de produits stratégiques, à la production de médicaments et de vaccins, et de partager les résultats de la recherche dans le domaine des technologies de l'information.Le document souligne l'intérêt de l'Égypte à tirer parti de l'expérience de l'Inde en matière de fabrication et de lancement de satellites et à renforcer la coopération dans le domaine de la haute technologie numérique et des communications.Réforme de l'OnuIl met également l'accent sur l'accord entre l'Égypte et l'Inde sur "la nécessité d'apporter de vastes changements au Conseil de sécurité des Nations unies" et sur "la coopération mutuelle pour l'élection de l'une des parties en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies".M.Modi est arrivé le 24 juin dans la capitale égyptienne en provenance d'Alger pour une visite officielle de deux jours. Outre le Président al-Sissi, il a rencontré le Premier ministre Mustafa Madbouli.

