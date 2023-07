https://fr.sputniknews.africa/20230707/legypte-veut-devenir-une-plaque-tournante-du-gaz-1060394530.html

L’Égypte veut devenir une plaque tournante du gaz

L’Égypte veut devenir une plaque tournante du gaz

L’Égypte entend mettre en place un hub gazier avec d’autres pays méditerranéens. Le Caire veut notamment surfer sur les difficultés énergétiques européennes... 07.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-07T14:34+0200

2023-07-07T14:34+0200

2023-07-07T14:34+0200

international

égypte

gaz

gaz naturel liquéfié (gnl)

hub

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103816/57/1038165752_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_50d7e6646976866bc67565e9b73ab48c.jpg

Le Caire met les gaz. Le pays des pharaons compte devenir un centre régional pour le commerce du gaz, a déclaré à Sputnik le ministre du Pétrole et des Ressources naturelles Tarek al-Mulla.Le pays a récemment augmenté sa production d’"or bleu" et refuse depuis 2018 d’importer du gaz. Mais Le Caire voit désormais plus loin et voudrait devenir un acteur régional majeur.Un hub pour le GNLPour donner corps à ses ambitions, l’Égypte mise en particulier sur le gaz naturel liquéfié (GNL). Le pays dispose en effet d’une capacité libre de 4 millions de tonnes, ce qui lui donne la possibilité d’augmenter ses envois vers l’Europe, aux abois après avoir été sevrée de gaz russe.Le Caire discute désormais de la création d’un hub gazier avec Israël et Chypre, pour associer pays producteur et pays de transit.Fin 2022, l’Égypte avait déjà annoncé vouloir augmenter ses exportations de gaz de 6,5 milliards de dollars jusqu’à 10 milliards, en rationalisant en particulier sa consommation électrique pour exporter plus d’or bleu. En janvier, un nouveau gisement avait d’ailleurs été découvert dans le delta du Nil.Côté pétrole, l’Algérie avait également proposé au pays des pharaons d’autoriser le transit d’or noir jusqu’à la bande de Gaza. Une manœuvre qui ne coûterait rien au Caire ni aux autorités palestinienne, Alger proposant de prendre tous les frais à sa charge.

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, égypte, gaz, gaz naturel liquéfié (gnl), hub