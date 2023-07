https://fr.sputniknews.africa/20230703/alger-aurait-propose-au-caire-de-participer-aux-livraisons-de-petrole-gratis-pour-la-bande-de-gaza-1060313060.html

Alger aurait proposé au Caire de participer aux livraisons de pétrole gratis pour la bande de Gaza

Alger aurait proposé au Caire de participer aux livraisons de pétrole gratis pour la bande de Gaza

Le Président algérien aurait proposé à son homologue égyptien d’autoriser le transit de pétrole algérien gratuit jusqu’à la bande de Gaza, affirme le quotidien... 03.07.2023, Sputnik Afrique

Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, aurait personnellement demandé à son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, d’autoriser le passage de livraisons de pétrole gratis à destination de la bande de Gaza, rapporte le quotidien Rai Al-Youm qui se réfère à des sources algériennes.Transporté via l’infrastructure égyptienne, l’or noir ne coûterait rien aux autorités palestiniennes de Gaza ni au gouvernement égyptien, l’ensemble des frais étant susceptible d’être pris en charge par Alger.Selon le quotidien, cette initiative proviendrait directement de M.Tebboune et aurait pour but de couvrir les besoins de la bande de Gaza en hydrocarbures.Pourtant, la proposition semble rester en suspens. Rai Al-Youm avance que les autorités algériennes ont adressé cette requête à plusieurs reprises, sans recevoir aucune réponse du Caire.Le Président Sissi "ne serait pas trop favorable à cette idée", suppose le quotidien.Toujours selon le journal, l’ambassade d’Algérie au Caire a également reçu des instructions pour œuvrer à ce sujet.

