Livraisons de pétrole vers la Chine et l'Inde: la Russie prend les devants

2023-05-11

La demande asiatique en pétrole russe ne faiblit pas. En dépit de l’embargo européen et du plafonnement des prix, la Russie continue de vendre son or noir à la Chine et à l’Inde, dont elle-même est redevenue le premier fournisseur en mars, d’après le dernier rapport de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).La Russie a ainsi représenté 18% des importations totales de pétrole de la Chine, en mars, devant l'Arabie saoudite (17%). L’Irak (12%) est le troisième fournisseur de l’Empire du milieu, dont l’économie remonte en puissance après les confinements liés à la pandémie. Preuve de cette reprise: la demande chinoise en pétrole a flambé de 16% en mars par rapport à février, les importations atteignant un niveau record de 12,4 millions de barils par jour.Même refrain en Inde, où la Russie reste le leader en approvisionnement, pour le neuvième mois consécutif. Le pays fournit ainsi 43% du pétrole importé par New Delhi. Très loin devant l’Irak (18%) et l’Arabie Saoudite (15%).De manière générale, le mois de mars a été faste pour le pétrole russe, qui s’est vendu comme jamais. Les exportations ont ainsi atteint des niveaux plus vus depuis avril 2020, avait récemment souligné l'Agence internationale de l'énergie (AIE).Réduction des volumes, des opportunités à prendreL’or noir russe profite par ailleurs de la réduction de la production pétrolière décidée par plusieurs pays de l’OPEP. Certains États, comme l’Algérie ou l’Arabie saoudite ont ainsi décidé d’amputer leur volume de 500.000 barils par jour. Une mesure au nez et à la barbe de l’Occident, qui risque de faire augmenter les prix et de jouer en faveur de la Russie, comme l’expliquait récemment The Telegraph.Les sanctions occidentales contre les produits pétroliers russes sont aussi exploitées par d’autres pays, qui achètent à prix réduit à la Russie pour revendre à l’Europe. Le Maroc avait notamment mis en place une telle combine pour exporter vers l’Espagne du diesel acheté à Moscou, rapportait récemment les médias ibériques.

