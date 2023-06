https://fr.sputniknews.africa/20230618/israel-donne-son-feu-vert-a-lexploitation-dun-champ-gazier-pres-de-gaza-1060011652.html

Israël donne son feu vert à l'exploitation d'un champ gazier près de Gaza

Israël donne son feu vert à l'exploitation d'un champ gazier près de Gaza

Après des négociations, Tel Aviv a fini par approuver l’exploitation d’un champ gazier situé au large des côtes de l’enclave, et ce pour le bien des... 18.06.2023, Sputnik Afrique

L’État hébreu a donné dimanche son approbation préliminaire pour le développement du champ gazier Gaza Marine, situé à 30 kilomètres de la bande de Gaza, a annoncé ce dimanche le bureau du Premier ministre israélien. Tout en soulignant que cela nécessiterait une coordination sécuritaire avec l'Autorité palestinienne et l'Égypte.Annonçant l'avancée du projet, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a déclaré que les progrès dépendraient de "la préservation de la sécurité et des besoins diplomatiques de l'État d'Israël".En cas de succès, cet accord serait un coup de pouce pour l'économie palestinienne à court de liquidités."Nous attendons de savoir exactement ce sur quoi les Israéliens se sont mis d'accord dans les détails. Nous ne pouvons pas prendre position sur la base d'une déclaration faite aux médias", a déclaré à Reuters un responsable palestinien en commentant la nouvelle.Une aubaine?Découvert en 1999 dans les eaux territoriales palestiniennes, le gisement de Gaza Marine contiendrait plus de 30 milliards de m3 de gaz naturel, bien plus que ce qui est nécessaire pour alimenter les territoires palestiniens. Une partie pourrait donc potentiellement être exportée et assurer un revenu annuelcompris entre 700 et 800 millions de dollars pour l’Autorité palestinienne, selon certaines estimations.Alors que l'Égypte et Israël produisent du gaz dans l'est de la Méditerranée depuis des années, le champ en question est resté non exploité en raison de différends politiques et de conflits avec Israël, mais aussi de facteurs économiques.La compagnie gazière publique égyptienne (EGAS) pourrait s'occuper du gisement.

