Gazprom découvre un nouveau gisement de gaz dans ce pays d’Asie du Sud

Un nouveau gisement de gaz naturel a été découvert sur l’île de Bhola, la plus grande du Bangladesh, a annoncé ce mercredi 31 mai l‘opérateur de projets internationaux de la holding gazière russe Gazprom International.Illisha-1 est le troisième puits gazier foré par Gazprom International en coopération avec la société publique bangladaise Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company (BAPEX), précise le communiqué.En 2022-2023, Gazprom International a foré deux autres puits, Tagbi-1 (gisement de Shahbazpur) et Bhola North-2 sur l’île de Bhola, selon le groupe. À la suite des travaux de forage, des dégagements de gaz ont été obtenus, le potentiel de production cumulée des trois puits représentant plus de 60 millions de pieds cube (1,6 millions de m3) de gaz par jour.Au cours des 10 dernières années, Gazprom International a foré 20 puits de gaz au Bangladesh dans le cadre d'accords avec des producteurs de gaz appartenant à l'État bangladais.

