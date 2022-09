https://fr.sputniknews.africa/20220918/legypte-veut-augmenter-ses-exportations-de-gaz-jusqua-10-milliards-de-dollars--1056222374.html

L’Égypte veut augmenter ses exportations de gaz jusqu’à 10 milliards de dollars

L’Égypte veut augmenter ses exportations de gaz jusqu’à 10 milliards de dollars

Dans un contexte énergétique tendu, Le Caire veut mieux gérer son électricité pour exporter ses excédents en gaz. Il doit cependant se reposer sur son GNL. 18.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-18T22:42+0200

2022-09-18T22:42+0200

2022-09-18T22:42+0200

international

égypte

gaz

gaz naturel liquéfié (gnl)

exportations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104007/67/1040076754_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_63959837686d8a72cfa13cf16f04ff42.jpg

L’Égypte a l’intention d’exporter pour 8,5 à 10 milliards de dollars de gaz sur l’exercice 2022-2023, a annoncé le ministre égyptien du Pétrole, Tariq al-Mulla. Le pays veut notamment gérer plus efficacement sa consommation électrique pour exporter plus.Le Caire avait déjà exporté pour plus de 6,5 milliards de dollars de gaz sur le précédent exercice.Gaz naturel liquéfiéL’Égypte fait partie des États africains sollicités pour remplacer le gaz russe auprès des pays européens en plein sevrage. Le pays des pharaons possède en effets des réserves estimées à 2.200 milliards de mètres cubes, pour beaucoup situées dans le golfe de Suez.Seul souci: l’Égypte n’est pas raccordé au réseau européen de gazoducs et ne peut donc exporter que du GNL vers le Vieux Continent. Et sur ce terrain, les Européens doivent déjà faire avec la concurrence des Chinois.En juin dernier, l'Égypte a signé un protocole d'accord tripartite avec l'UE et Israël concernant le GNL.

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, égypte, gaz, gaz naturel liquéfié (gnl), exportations