Un gisement de gaz découvert dans le delta du Nil

Un gisement de gaz découvert dans le delta du Nil

Un gisement de gaz naturel supplémentaire a été découvert par l’entreprise allemande Wintershall Dea dans le delta du Nil, en Égypte. Grâce à l’infrastructure... 13.01.2023, Sputnik Afrique

L’entreprise énergétique Wintershall Dea a trouvé des réserves gazières dans le delta du Nil.Cette découverte a été faite dans son bloc d’exploration East Damanhour, a indiqué la compagnie dans un communiqué relayé le 12 janvier.Situé à une profondeur de plus de 2.600 mètres, ce réservoir gazier est de 43 mètres d’épaisseur. Il se trouve à environ trois kilomètres du champ du projet Disouq, exploité par DISOUCO, coentreprise de Wintershall Dea et de l’Egyptian Gas Holding Company (EGAS).Avec ses partenaires, Wintershall Dea étudiera s’il est possible d’explorer ces réserves à l’aide de l’infrastructure déjà existante de Disouq.Le fait que ce bloc d’exploration East Damanhour se trouve à proximité d’infrastructures de production "permet de développer rapidement des découvertes commerciales et de mettre à disposition des ressources gazières supplémentaires", a noté Georg Bresser, le premier vice-président de l’exploration globale de Wintershall Dea.Plusieurs bénéficiairesLes propriétaires de ce projet sont Wintershall Dea (40%), ainsi que la compagnie indépendante Cheiron Energy (40%) et l’entreprise croate INA (20%).Wintershall Dea GmbH a été créée en 2019 par la fusion d’actifs du géant chimique allemand BASF et de LetterOne, dont le principal propriétaire est l’homme d’affaires russe Mikhail Fridman. L’entreprise réalise des projets d’exploration gazière et pétrolière en Afrique du Nord et au Proche-Orient, ainsi qu’en Europe du Nord, en Russie et en Amérique latine.

