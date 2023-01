https://fr.sputniknews.africa/20230102/legypte-investit-pour-prospecter-les-hydrocarbures-en-mediterranee-et-dans-le-delta-du-nil--1057483485.html

L’Égypte investit pour prospecter les hydrocarbures en Méditerranée et dans le delta du Nil

Le ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minérales Tarek El-Molla a révélé lors d’une rencontre tenue le 22 décembre avec le Président Abdel Fattah al-Sissi que 2,1 milliards de dollars seraient investis dans l’exploration pétrolière et gazière, rapporte l’agence Ecofin.L’investissement vise à accroître la recherche d’hydrocarbures et s’inscrit dans la mise en œuvre de la politique énergétique du pays.Le ministre des Finances Mohamed Maait avait fait savoir début décembre que l’Égypte se proposait de porter ses exportations de gaz naturel à 1 milliard de dollars par mois au cours de l’année prochaine, contre 600 millions de dollars à l’heure actuelle.Profiter de l’abandon par l’UE des ressources russesLe 27 décembre, la société gazière publique EGAS a annoncé le lancement d’un cycle d’attribution de droits pétroliers permettant de prospecter sur 12 sites potentiellement riches en hydrocarbures en Méditerranée et dans le delta du Nil.Il s’agit de six sites en mer et de six autres au sol.L’appel d’offres vise à attirer des investisseurs pour stimuler la monétisation des ressources pétrolières et gazières, principales ressources d’exportations égyptiennes, indique Ecofin en se référant au ministre du Pétrole et des Ressources minérales.L’Égypte compte profiter d’une situation où l’Union européenne, qui renonce aux ressources énergétiques importées de Russie, se tourne vers les fournisseurs africains.

