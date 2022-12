https://fr.sputniknews.africa/20221221/legypte-decouvre-dimportantes-reserves-dor-1057345486.html

L'Égypte découvre d'importantes réserves d'or

L'Égypte découvre d'importantes réserves d'or

Une société australienne qui exploite un gisement aurifère en Égypte a annoncé avoir découvert de nouvelles réserves d’or. C’est la plus importante découverte... 21.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-21T21:11+0100

2022-12-21T21:11+0100

2022-12-21T21:11+0100

afrique subsaharienne

afrique du nord

egypte

découverte

mine

or

classement

conseil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102449/10/1024491093_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_5013e8c1e0b1462e5ff0ce27d99d28eb.jpg

De nouvelles réserves d’or ont été trouvées au gisement de Sukari, mine d’or moderne à grande échelle d'Égypte, par la société australienne Centamin, a annoncé la mission commerciale russe au Caire sur son site officiel.Il s’agit de la plus grande découverte faite dans les mines d'or égyptiennes au cours des 10 dernières années, d’un montant de 1,3 million d’onces (environ 36,8 tonnes d’or), note la mission.Cinq millions d’oncesLe gisement de Sukari a produit cinq millions d’onces (141,7 tonnes) d'or depuis le début de son exploitation en 2009. Il a, au moins, 12 ans de production dans l’avenir et 9,8 millions d'onces d'or en ressources, selon un communiqué de Centamin cité par la mission russe.Centamin dispose de 3.000 km2 de nouveaux permis d'exploration dans toute l'Égypte. En 2023, Centamin prévoit de forer des sites d'une superficie totale de 280.000 mètres carrés et de produire plus de 500.000 onces (14,2 tonnes) d’or par an pendant dix ans.Selon un classement établi par le Conseil mondial de l’or (CMO) en 2021, l’Égypte occupe un timide 64e rang dans le classement mondial des plus grandes réserves d’or.Il se situe à la 5e place au niveau arabe avec une réserve estimée à 125,3 tonnes d’or, juste après l’Algérie et l’Irak respectivement classés à la troisième avec 173,6 tonnes d’or et la quatrième place avec 130,32 tonnes.

afrique subsaharienne

afrique du nord

egypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du nord, egypte, découverte, mine, or, classement, conseil