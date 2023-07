Ces pays africains seront parmi les plus peuplés du monde en 2100

https://fr.sputniknews.africa/20230712/ces-pays-africains-seront-parmi-les-plus-peuples-du-monde-en-2100-1060495128.html

Un monde en plein chambardement. Les dynamiques démographiques de ces prochaines années se feront au profit des pays africains, à en croire un récent rapport des Nations unies. L’institution a analysé les évolutions de la population mondiale entre 1950, 2023 et 2100.À la fin du siècle, cinq pays africains seront dans le top-10 des États les plus peuplés au monde, alors que seul le Nigéria en fait aujourd’hui partie, révèlent ces données. Ce dernier sera d’ailleurs en 2100 la troisième puissance démographique, avec 546 millions d’habitants.La République démocratique du Congo fera son entrée dans le top-10, directement à la cinquième place (432 millions d’habitants), passant devant les États-Unis. Même refrain pour l’Éthiopie qui sera classée 7e en 2100 (324 millions), alors que la Tanzanie (245 millions) et l’Égypte (205 millions) seront respectivement 9e et 10e.La Chine reculeL’autre grand enseignement de cette étude est le recul de la Chine. Pays le plus peuplé du monde depuis l’après-guerre, l’Empire du milieu a déjà cédé son trône à l’Inde cette année, pour 3 millions d’habitants. La logique va continuer à s’accentuer, la Chine passant sous le milliard d’habitants en 2100 (767 millions), alors que son voisin poursuivra son envol (1,530 milliard).L’explosion démographique pourrait d’ailleurs offrir à l’Afrique l’un des marchés les plus importants du monde, dans les prochaines décennies. Une aubaine pour la Zone de libre-échange continentale africaine (Zleca), puisque cette population sera également très jeune, soulignait un récent rapport de la Fondation Mo Ibrah.Avec son 1,4 milliard de personnes, la Zleca a déjà dépassé la taille du marché unique de l’UE, de l’accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) et du marché commun du Sud (MERCOSUR) combinés. Des investissements doivent néanmoins être réalisés pour faire croître le commerce intracontinental, qui ne représente que 13% du commerce total de l’Afrique, soulignait cette étude.

