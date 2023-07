https://fr.sputniknews.africa/20230725/moscou-se-dit-pret-a-appliquer-ses-savoir-faire-dans-le-domaine-de-lenergie-en-afrique-1060771696.html

Moscou se dit prêt à appliquer ses savoir-faire dans le domaine de l’énergie en Afrique

Moscou se dit prêt à appliquer ses savoir-faire dans le domaine de l'énergie en Afrique

La Russie souhaite que ses entreprises soient en jeu dans le partenariat énergétique en Afrique et particulièrement dans le nucléaire civil qui possède un...

Moscou plaide pour "que les entreprises russes participent au développement du secteur énergétique de l’Afrique", a déclaré à Sputnik Oleg Ozerov, diplomate à la tête du secrétariat du Forum du partenariat Russie-Afrique et ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères.Il a noté que tous les pays africains se retrouvent dans des situations diverses: les uns ont besoin d’exporter des hydrocarbures tandis que les autres cherchent à les utiliser pour leur croissance.L’ambassadeur a rappelé que la Russie poursuivait la construction d’une centrale nucléaire en Égypte où les travaux avancent plus rapidement que prévu.Solutions diversifiées pour une souveraineté technologiquePlus tôt, le directeur de l’agence russe de l’énergie atomique Rosatom, Alekseï Likhatchev, a déclaré que de nombreux pays africains témoignaient d’un grand intérêt pour le nucléaire civil. Selon lui, le continent a un important potentiel dans ce domaine.Rosatom peut proposer des solutions diversifiées: de plus petits modèles de centrales nucléaires pour les pays dénués de système énergétique développé ou des centrales flottantes pour ceux qui ont un littoral étendu, a-t-il précisé.

