https://fr.sputniknews.africa/20230718/ce-pays-dafrique-de-louest-discute-avec-moscou-de-projets-dans-le-domaine-energetique--1060621865.html

Ce pays d’Afrique de l’Ouest discute avec Moscou de projets dans le domaine énergétique

Ce pays d’Afrique de l’Ouest discute avec Moscou de projets dans le domaine énergétique

Porto-Novo et Moscou étudient la possibilité de lancer un partenariat dans le secteur énergétique, y compris celui des énergies renouvelables et la... 18.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-18T22:54+0200

2023-07-18T22:54+0200

2023-07-18T22:54+0200

international

russie

bénin

énergies renouvelables

énergie

installations

économie

sources

coopération économique

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/0f/1052167162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_468c4e97be004e30188c8e9205ac70e6.jpg

La Russie pourrait aider le Bénin à construire des sites énergétiques et à développer des sources d’énergie renouvelables, a annoncé ce mardi 18 juillet le ministère russe de l’Énergie à l’issue d’une rencontre de travail entre l’ambassadeur béninois à Moscou, Akambi André Biaou, et Sergueï Motchalnikov, vice-ministre russe de l’Énergie.Le vice-ministre a noté que Moscou était prêt à contribuer à œuvrer pour mettre au point un équilibre énergétique en Afrique.L’ambassadeur du Bénin a pour sa part souligné que la contribution russe dans ce domaine était importante pour l’économie de tout le continent africain.En juillet, Melaku Alebel, ministre éthiopien de l’Industrie, avait invité les sociétés russes à investir plus dans l'énergie hydraulique, solaire et éolienne de son pays.L’ambassadeur de Guinée à Moscou, Niankoye Haba, avait affirmé à Sputnik que la Guinée voudrait attirer de grands groupes russes pour réaliser des projets énergétiques et bâtir des infrastructures.Début juin, Jean-Baptiste Tiathié Tine, ambassadeur du Sénégal à Moscou, avait aussi qualifié auprès de Sputnik la Russie de partenaire intéressant pour le continent dans les sphères technologique et industrielle.

russie

bénin

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, bénin, énergies renouvelables, énergie, installations, économie, sources, coopération économique, afrique subsaharienne