Matériel militaire, infrastructures: la Guinée donne un "nouvel élan" aux relations avec la Russie

Matériel militaire, infrastructures: la Guinée donne un "nouvel élan" aux relations avec la Russie

10.07.2023

La coopération entre la Russie et la Guinée se développe, et le pays africain essaie de lui donner "un nouvel élan", a fait savoir auprès de Sputnik Niankoye Haba, ambassadeur guinéen à Moscou.La Guinée participera au sommet Russie-Afrique, programmé fin juillet à Saint-Pétersbourg, a confirmé le diplomate. La délégation pourrait être dirigée par le ministre des Affaires étrangères.Domaine militaro-techniqueLe pays africain mène des pourparlers sur l'acquisition d'équipements militaires russes, dont des hélicoptères, selon le diplomate.La modernisation des anciens équipements militaires de fabrication soviétique et russe est également au menu. "La plupart des équipements militaires en Guinée sont de fabrication soviétique ou russe, et de nombreux véhicules sont obsolètes. Nous étudions comment la Russie pourrait nous aider dans leur fonctionnement", a-t-il exposé. Concernant les avions MiG, dont l’armée guinéenne dispose, le pays veut "restaurer leurs performances".Volet industrielLa Guinée lorgne sur des projets d’envergure. Pourtant "le développement nécessite de l'énergie, et pour cela il faut électrifier le pays", a fait savoir l’ambassadeur.Dans ce contexte, la Guinée voudrait travailler avec le groupe russe RusHydro en l’impliquant dans la construction de barrages et de centrales hydroélectriques, ainsi que dans l'électrification du pays dans son ensemble, selon Niankoye Haba.Récemment, une rencontre entre les responsables de RusHydro s’est tenue sur ce sujet. Il est trop tôt pour parler d'accords concrets, mais la partie guinéenne a des projets dans les villes de Dabola et Macenta où le groupe russe pourrait participer.De plus, la Guinée étudie la possibilité de construire une centrale nucléaire, souhaitant coopérer avec la société russe Rosatom dans ce domaine.Fruits guinéensLa Guinée est intéressée par l'achat de camions russes Kamaz à un "prix abordable", selon le diplomate.De son côté, le pays africain pourrait exporter en Russie plusieurs denrées alimentaires: du café, du cacao, des ananas, des papayes, du manioc, des noix de cajou, a avancé le diplomate.

