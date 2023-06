https://fr.sputniknews.africa/20230616/ambassadeur-guineen-le-commerce-en-monnaies-locales-entre-la-russie-et-la-guinee-nest-pas-exclu-1059970048.html

Ambassadeur guinéen: le commerce en monnaies locales entre la Russie et la Guinée n’est pas exclu

Ambassadeur guinéen: le commerce en monnaies locales entre la Russie et la Guinée n’est pas exclu

La Guinée et la Russie ont de vastes perspectives de coopération devant elles, notamment dans le domaine militaire, dans celui des nouvelles technologies et... 16.06.2023, Sputnik Afrique

Alors que les échanges commerciaux en monnaies locales gagnent du terrain dans le monde, cette perspective "n'est pas exclue" pour la Russie et la Guinée, a estimé l’ambassadeur de ce pays africain en Russie, Niankoye Haba, auprès de Sputnik.Présent au Forum international économique de Saint-Pétersbourg (SPIEF), Niankoye Haba, ambassadeur de Guinée en Russie, a dressé auprès de Sputnik les larges perspectives de partenariat entre les deux pays.Moscou et Conakry pourraient passer à ce format, surtout en sachant que le commerce de ce type est "un mécanisme qui peut faciliter les échanges", a précisé le diplomate, présent au Forum international économique de Saint-Pétersbourg (SPIEF).Dans cette optique, Niankoye Haba a salué l’appel récent du Président kenyan au commerce intra-africain en monnaies locales:Formation des officiers et étudiantsLes domaines économique, culturel et militaires disposent, selon lui, du plus de perspectives pour la coopération, ainsi que les secteurs infrastructurel et ceux de l’agriculture et des nouvelles technologies.De plus, la Russie a accordé 150 bourses d'État aux étudiants guinéens. Ce pays souhaite actuellement élargir ce quota.En 2021, le volume des échanges entre Moscou et Conakry a atteint 157 millions de dollars.

