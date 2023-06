Les pays africains ne profitent plusdu modèle économique en vigueur, estime auprès de Sputnik Niankoye Haba, ambassadeur de Guinée à Moscou.Globalement, les pays africains ont vécu plusieurs événements qui pourraient être considérés comme "la cause fondamentale du retard qu'ils accusent aujourd'hui". Les États africains "suivent souvent un processus de développement qui ne leur permet pas de s'épanouir".En outre, chaque pays voudrait être libre de choisir ses partenaires et de coopérer avec eux de manière mutuellement avantageuse, a-t-il ajouté."Toujours derrière les mains tendues"?La question du format des aides internationalesau développent est également crucial, lance l’ambassadeur.Le développement souverain comme fondement d'un monde juste est l’une des sujets clés du SPIEF, qui se tient du 14 au 17 juin dans la capitale culturelle russe.

Plusieurs pays veulent choisir librement leurs partenaires et se développer à leur guise mais le système économique actuel ne le permet plus, avance auprès de... 16.06.2023, Sputnik Afrique

Le modèle économique actuel ne sert plus les intérêts de l’Afrique, selon l’ambassadeur guinéen

Le modèle économique actuel ne sert plus les intérêts de l’Afrique, selon l’ambassadeur guinéen

Le modèle économique actuel ne sert plus les intérêts de l’Afrique, selon l’ambassadeur guinéen

© Photo Pixabay / WikiImages / Continent africain © Photo Pixabay / WikiImages /

Exclusif

Plusieurs pays veulent choisir librement leurs partenaires et se développer à leur guise mais le système économique actuel ne le permet plus, avance auprès de Sputnik Afrique l’ambassadeur de Guinée à Moscou. De plus, les aides internationales ne pallient pas à ce problème mais laissent les pays africains "toujours derrière les mains tendues".