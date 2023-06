https://fr.sputniknews.africa/20230616/lafrique-ne-peut-pas-rester-a-lecart-lambassadeur-guineen-sur-la-mission-africaine-de-la-paix-1059954889.html

"L'Afrique ne peut pas rester à l'écart": l’ambassadeur guinéen sur la mission africaine de la paix

L’Afrique ne pouvait pas rester sans réagir, vu que le conflit en Ukraine touche "d'une manière ou d'une autre" le monde entier, avance auprès de Sputnik... 16.06.2023, Sputnik Afrique

À la veille de l’arrivée de la mission de paix africaine, l’ambassadeur de Guinée à Moscou, détaille auprès de Sputnik Afrique les raisons qui poussent les leaders africains à réagir.L’un de ses objectifs est d’"exprimer le point de vue d'un pays africain".La délégation est attendue ce 16 juin à Kiev et le 17 juin à Saint-Pétersbourg.Composition de la missionQuatre chefs d’État et trois hauts fonctionnaires africains doivent entamer des pourparlers avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, puis son homologue russe, Vladimir Poutine. La mission est composée du Président sud-africain Cyril Ramaphosa, du chef de l’État sénégalais Macky Sall, du Président zambien Hakainde Hichilema. La présence d’Azali Assoumani, Président comorien, actuellement à la tête de l’Union africaine, est également confirmée.En revanche, l’Ougandais Yoweri Museveni, testé positif au Covid-19, a choisi un ancien Premier ministre comme envoyé spécial. L’Égyptien Abdel Fattah al-Sissi sera remplacé par son Premier ministre. Le Président de la République du Congo Denis Sassou-Nguesso sera représenté par son directeur de cabinet.Les membres de la médiation prendront le train depuis la Pologne pour arriver à Kiev. Ensuite la délégation reviendra en Pologne et s’envolera pour Saint-Pétersbourg par deux avions d’État sénégalais et zambien, selon Jean-Yves Ollivier, dont la Fondation Brazzaville a été l’organisatrice du projet.Il s’agit d’une "initiative importante appuyée par une bonne volonté d’un nombre de pays importants", a réagi le 15 juin le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres.

