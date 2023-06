https://fr.sputniknews.africa/20230609/ce-pays-africain-se-dit-pret-a-accueillir-des-pourparlers-de-paix-sur-lukraine-1059821495.html

Ce pays africain se dit prêt à accueillir des pourparlers de paix sur l’Ukraine

Ce pays africain se dit prêt à accueillir des pourparlers de paix sur l’Ukraine

Alors que les dirigeants de sept pays participant à l’initiative africaine de paix, sont attendus en juin en Russie et en Ukraine, Pretoria n’exclut pas la... 09.06.2023, Sputnik Afrique

L'Afrique du Sud s'est déclarée prête à accueillir des pourparlers de paix pour le règlement du conflit ukrainien, a déclaré le 8 juin la ministre auprès de la présidence.La veille, les Présidents russe et sud-africain avaient discuté par téléphone entre autres des questions liées à l’initiative de paix africaine. Cette médiation a été proposée par Cyril Ramaphosa en mai dernier.Visite de la délégation africaine à Moscou et à KievEntretemps, les prochaines visites des dirigeants des pays africains participants à cette initiative [Afrique du Sud, Comores, Congo-Brazzaville, Ouganda, Sénégal, Zambie et Égypte] en Russie et en Ukraine ont été annoncées le 7 juin par la Fondation Brazzaville chargée des préparatifs de cette mission.Les dirigeants devraient se rendre le 16 juin à Kiev et le 17 juin à Saint-Pétersbourg.Initiative de paix africaineSelon le chef de la Fondation Brazzaville et initiateur du projet, Jean-Yves Ollivier, les négociations entamées par les Présidents africains se tiendraient sans conditions préalables.C’est la première fois qu’une initiative de paix est acceptée par la Russie et l’Ukraine, se réjouissait auprès de Sputnik M.Ollivier.

