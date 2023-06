https://fr.sputniknews.africa/20230606/linitiative-de-paix-de-lafrique-pourrait-mettre-fin-au-conflit-en-ukraine-1059759341.html

L’initiative de paix de l'Afrique pourrait mettre fin au conflit en Ukraine

Contrairement à l’Occident et ses organisations, l’Afrique, de par sa neutralité et son désintérêt par la poursuite des hostilités en Ukraine représente de fait un médiateur idéal pour le règlement du conflit ukrainien, a déclaré ce 6 juin à Sputnik Muhammad Sadiq Ismail, directeur du Centre arabe d'études stratégiques.Selon M.Sadiq, l'Afrique, qui entretient de bonnes relations avec la Russie et l'Ukraine, est intéressée par la résolution de cette crise car elle est, en fait, la cause de la crise alimentaire sur le continent. Avant de préciser que la Russie investit également beaucoup dans les pays africains, renforçant ainsi la coopération avec eux.Infliger coûte que coûte une défaite à la RussieSe prononçant sur la destruction de la partie supérieure du barrage hydroélectrique de Kakhovka par des frappes ukrainiennes, l’interlocuteur de Sputnik pense que le but ultime de tous ces sabotages, c’est de mettre la Russie à terre.Le mutisme des médias occidentauxM.Sadiq dénonce l’hypocrisie des médias occidentaux face aux actes de destruction perpétrés par Kiev et insiste sur la nécessité de mettre fin au conflit.Selon l’annonce des autorités locales, le barrage hydroélectrique de Kakhovka, situé dans la nouvelle région russe de Kherson, cible de réguliers bombardements par Kiev, a été en partie détruit par de nombreuses frappes ukrainiennes. Plusieurs villes se trouvent dans la zone à risque d’inondation. Les autorités préparent une évacuation. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, a de son côté, démenti toute accusation à l’encontre de la Russie, rassurant qu’il s’agit d’un sabotage voulu par Kiev, qui est la résultante de l’échec de la prétendue contre-offensive ukrainienne.

