L’initiateur de la mission africaine pour la paix en Ukraine: "Il y a une fenêtre qui s'est ouverte"

"Il fallait que l'Afrique fasse entendre sa voix", affirme à L’Afrique en marche Jean-Yves Ollivier, président-fondateur de l’ONG Fondation Brazzaville, en... 23.05.2023, Sputnik Afrique

L’initiateur de la mission africaine pour la paix en Ukraine: «Il y a une fenêtre qui s'est ouverte» «Il fallait que l'Afrique fasse entendre sa voix», affirme à L’Afrique en marche Jean-Yves Ollivier, président-fondateur de l’ONG Fondation Brazzaville, en décrivant comment les pays africains qui souffrent des conséquences des sanctions antirusses ont décidé de mettre fin à la crise ukrainienne.

Le 14 mai, le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a annoncé que six pays africains (l’Afrique du Sud, l’Égypte, la Zambie, le Congo-Brazzaville, le Sénégal et l’Ouganda) avaient "discrètement" œuvré pour convaincre la Russie et l’Ukraine d’entamer des négociations de paix.L’ONG Fondation Brazzaville est au cœur de cette initiative. Son président-fondateur, Jean-Yves Ollivier, a été, en coulisse, la cheville ouvrière du protocole de Brazzaville en 1988, grâce à ses réseaux de contacts dans le monde entier, qui a scellé en quelques mois la situation en Afrique australe.Dans le même sens, Jean-Yves Ollivier, qui a activement participé au lancement des négociations ayant conduit à la reconnaissance de l’ANC, le principal parti d’opposition sud-africain, actant ainsi la fin de l’apartheid et la libération de Nelson Mandela, indique que "toutes les parties ont positivement accueilli cette initiative, ce qui est en soi un excellent départ". L’interlocuteur de L’Afrique en marche estime "qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte et que nous devons nous engouffrer dans cette fenêtre pour développer des idées, commencer un dialogue".Retrouvez également dans cette émission:Bertrand Scholler, politologue et conseiller stratégique français, sur la libération de la ville d’Artiomovsk passée sous silence par les médias occidentaux: "Une défaite stratégique cuisante pour Kiev et les Occidentaux avec leur bras armé: l’Otan. Cette victoire russe est un tournant majeur dans toute l’Opération spéciale militaire depuis son début en février 2022".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

