https://fr.sputniknews.africa/20230615/ramaphosa-presente-linitiative-de-paix-africaine-sur-lukraine-au-secretaire-general-de-lonu-1059951413.html

Ramaphosa présente l’initiative de paix africaine sur l’Ukraine au secrétaire général de l’Onu

Ramaphosa présente l’initiative de paix africaine sur l’Ukraine au secrétaire général de l’Onu

La veille de l’arrivée d’une mission de paix africaine en Ukraine et, plus tard, en Russie, le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a informé le secrétaire... 15.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-15T22:37+0200

2023-06-15T22:37+0200

2023-06-15T22:37+0200

international

onu

antonio guterres

cyril ramaphosa

ukraine

russie

processus de paix

afrique du sud

kiev

saint-pétersbourg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103114/53/1031145354_0:102:3600:2127_1920x0_80_0_0_aa12c023622a4735c9b37d5b5029b204.jpg

Le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres a annoncé ce jeudi 15 juin avoir été informé par le Président sud-africain Cyril Ramaphosa sur les efforts entrepris par sept pays africains qui souhaitent contribuer au règlement du conflit en Ukraine.Des entretiens à Kiev et à Saint-PétersbourgM.Guterres a fait cette déclaration la veille de l’arrivée de la mission de paix africaine à Kiev. La délégation présidée par Azali Assoumani, dirigeant de l’Union africaine et de l’État des Comores, comprend également les Présidents d'Afrique du Sud, de Zambie, du Sénégal, d'Ouganda, de la République du Congo et le Premier-ministre de l’Égypte.Le 26 juin, les chefs d’État africains mèneront des négociations avec le Président Zelensky à Kiev avant de partir pour la Russie. Le 17 juin, ils rencontreront le Président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg.

ukraine

russie

afrique du sud

kiev

saint-pétersbourg

sénégal

zambie

ouganda

comores

république du congo

egypte

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, onu, antonio guterres, cyril ramaphosa, ukraine, russie, processus de paix, afrique du sud, kiev, saint-pétersbourg, sénégal, zambie, ouganda, comores, république du congo, egypte, vladimir poutine, volodymyr zelensky, afrique subsaharienne