https://fr.sputniknews.africa/20230723/souverainete-technologique-le-russe-rosatom-propose-ses-projets-pour-un-nucleaire-civil-africain-1060703972.html

Souveraineté technologique: le russe Rosatom propose ses projets pour un nucléaire civil africain

Souveraineté technologique: le russe Rosatom propose ses projets pour un nucléaire civil africain

Le groupe russe Rosatom encourage les pays africains à être technologiquement souverains, a déclaré le patron du groupe. L’importance de cette souveraineté est... 23.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-23T09:01+0200

2023-07-23T09:01+0200

2023-07-23T09:01+0200

russie

afrique

rosatom

nucléaire civil

souveraineté

projet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/13/1060623591_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_a780065ac06ef3bf7bf79b7f52425ebb.jpg

Alors que la Russie est frappée de toute sorte de sanctions visant ses différents secteurs économiques, le PDG de Rosatom Alekseï Likhatchev a évoqué la portée de la souveraineté technologique, dont plusieurs projets avaient été proposés aux pays africains.Selon lui, la pression exercée sur la Russie et Rosatom renforce leur activité au lieu de l’affaiblir. L’exemple de la Russie démontre à de nombreux pays l’importance de la souveraineté technologique et la nécessité de chercher des partenaires qui ne sacrifieront pas les intérêts d’autres pays en raison d’ambitions politiques.La gamme de centrales proposéeIl a ajouté que de nombreux pays africains témoignent d’un grand intérêt et d’un important potentiel en matière d’énergie nucléaire civile. Rosatom leur propose des solutions différentes, et pas seulement de grandes centrales: de plus petits modèles pour les pays dénués de système énergétique développé ou des centrales flottantes pour ceux ayant un littoral étendu.Lors de sa visite du chantier de la centrale nucléaire d’El-Dabaa en Égypte mardi 18 juillet, M.Likhatchev a annoncé que Rosatom escomptait obtenir d’ici fin 2023 l’autorisation de construire le quatrième réacteur de la centrale. El-Dabaa, le premier projet important de Rosatom en Afrique, est la première centrale nucléaire égyptienne qui sera construite par le groupe russe au bord de la Méditerranée à environ 300 kilomètres au nord-ouest du Caire.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique, rosatom, nucléaire civil, souveraineté, projet