L’Égypte snobe Washington et fait une fleur à Moscou

"Des responsables américains et égyptiens ont déclaré que plusieurs responsables US avaient demandé à l'Égypte en février et mars de fermer son espace aérien à l'armée russe, ce qui bloquerait de fait pour la Russie l'accès aérien à la Syrie […] Le Caire n'a pas répondu à la demande et continue d'autoriser les vols russes", écrit ainsi le Wall Street Journal.