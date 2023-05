https://fr.sputniknews.africa/20230501/la-russie-et-linde-en-discussion-sur-les-cartes-mir-et-rupay-1058970493.html

La Russie et l’Inde en discussion sur les cartes Mir et RuPay

La Russie et l’ Inde continuent de resserrer leurs liens économiques. Les deux pays réfléchissent à la possibilité d'accepter les cartes RuPay (Inde) et Mir (Russie) pour faciliter leurs échanges, rapporte The Economic Times.Une telle mesure permettrait aux citoyens indiens et russes d’effectuer des paiements sans tracas en roupies et en roubles dans leurs pays respectifs. Le sujet a été évoqué lors d’une réunion de la Commission gouvernementale interne sur la coopération commerciale, économique, scientifique, technologique et culturelle (IRIGC-TEC).Les responsables ont également discuté d’une alternative au système bancaire SWIFT, duquel la Russie a été exclue. Pour les paiements transfrontaliers, il est envisagé d’adopter le système de messagerie financière russe, le Bureau des services du système de messagerie financière de la Banque de Russie.Côté paiements instantanés, le Faster Payments System (FPS) russe pourrait se voir plus étroitement lié au Unified Payments Interface (UPI) développé par l’Inde et déjà utilisé par une trentaine de pays.L’Afrique tentée par MirL’Inde n’est d’ailleurs pas la seule à se pencher sur le système russe de paiement Mir. Plusieurs pays d’Afrique ont fait part de leur intérêt, comme la République démocratique du Congo (RDC) qui y voit une alternative solide au réseau Mastercard.Maurice, dont l’économie repose en partie sur le tourisme, souhaiterait aussi accepter les cartes Mir, pour permettre aux visiteurs russes de faire leurs achats.Pour les mêmes raisons, l’Égypte cherche à rendre son système bancaire compatible avec les cartes de paiement Mir. Les touristes russes sont en effet très attirés par le pays des pharaons, particulièrement par les stations balnéaires comme Charm El-Cheikh.La fermeture de certaines frontières dans le sillage de la guerre en Ukraine a encore accentué la tendance et les réservations vers l’Égypte avaient même bondi de 30% pendant la période estivale en 2022, selon Forward Care, société spécialisée dans les données de voyage.

