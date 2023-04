https://fr.sputniknews.africa/20230425/la-rdc-curieuse-de-pouvoir-essayer-lalternative-russe-a-mastercard-1058846057.html

La RDC "curieuse de pouvoir essayer" l’alternative russe à Mastercard

Confrontés à des difficultés pour payer leurs frais de scolarité, les étudiants de la RDC en Russie pourraient à l’avenir recourir au système de paiement russe... 25.04.2023, Sputnik Afrique

opinion

enseignement

république démocratique du congo (rdc)

russie

mir (carte bancaire)

sanctions

international

"Nous sommes curieux de pouvoir essayer le nouveau système de paiement qui est initié par la Russie qui ferait office de Mastercard", a indiqué Muhindo Nzangi Butondo, ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire de la RDC, dans une interview à Sputnik Afrique.Il serait donc possible, "à un moment donné", que les étudiants congolais soient priés de l’utiliser. Cette possibilité est liée aux problèmes de paiement auxquels se heurtent ces étudiants depuis l'imposition de sanctions aux banques russes.L’ambassadeur de la République démocratique du Congo en Russie a récemment signalé des difficultés d’étudiants congolais pour payer les frais de scolarité. À présent, la Russie dispose d’un équivalent national à Visa et Mastercard qui pourrait résoudre ce problème.Selon M.Butondo, les autorités congolaises vont "continuer à se renseigner" sur le système russe de paiements Mir.Système MirDes banques en Abkhazie, en Arménie, en Biélorussie, au Vietnam, au Kazakhstan, au Kirghizistan, au Tadjikistan, en Corée du Sud et en Ossétie du Sud acceptent les cartes de paiement Mir. L'Iran, l'Indonésie, la Birmanie, l'Égypte, la Thaïlande, l'Inde, le Venezuela, l'île Maurice, le Nigeria et l'Éthiopie ont montré leur intérêt pour ce système.Le 24 avril, le ministre a reçu l'ambassadeur de Russie en RDC et une délégation russe. Leur entretien a notamment porté sur la création d'un centre de langue russe dans la république.

